Una “bomba” sul silenzio elettorale in Polonia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Varsavia, dalla nostra inviata. È giorno diin, fino a mezzanotte attivisti e politici hanno distribuito volantini: adesso è finita, i polacchi devono r... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

portavoce ha precisato all'Afp che "il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e per i suoi visitatori. Abbiamo scelto di evacuarlo e di chiuderlo per tutta ...

«Castion è una bomba ecologica pericolosa pronta a esplodere» LaVoce del popolo

Hamas, miliziani si filmano e ridono durante l'attacco contro Israele: una bomba li coglie di sorpresa La7

Secondo fonti di polizia citate dai media francesi, sarebbe stato lo stesso museo a chiamare i servizi di emergenza, dopo aver ricevuto messaggi di minacce per una possibile bomba. "Il Louvre ha ...Un uomo minaccia di farsi esplodere nel centro di Varsavia a poche ore dal voto. Qualcuno sospetta uno stratagemma del PiS, altri temono un vero allarme terrorismo ...