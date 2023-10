Un uomo di 40 è morto dopo essere precipitato con il deltaplano

Leggi su agi

(Di sabato 14 ottobre 2023) AGI - Undi 40 anni ècon il suoa Pestarelle nella zona di Barco di Levico in Trentino. L'incidente, in corso di ricostruzione, pare sia avvenuto nella fase di atterraggio. Il mezzo pilotato da Maksymilian Pora prima di schiantarsi a terra si sarebbe infatti avvitato. Il velivolo era partito dalla zona adibita ai decolli a Vetriolo sotto la vetta della Panarotta. Pora era nato in Polonia ma da tantissimi anni lavorava nella zona del lago trentino in una ditta di idraulici ed era padre di tre figli. Nel 2014 una breve parentesi in politica con la lista del Movimento 5 Stelle in occasione della campagna elettorale delle elezioni comunali.