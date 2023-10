Un Posto al Sole | anticipazioni delle trame per le puntate dal 16 al 20 ottobre 2023

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ecco cosa succederà questa settimana a Unalper lein onda su Rai 3 dal 9 al 13. Ecco ledi Unal, in onda su Rai 3 alle 20:50. Leci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 9 al 13. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Unalin live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le...

Ecco le trame delle puntate di Unal, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 9 al 13 ottobre 2023 . La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, ...

Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 ottobre 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 ottobre La Gazzetta dello Sport

Non c'è posto per la noia, non c'è spazio per la solitudine: conta solo mostrarsi circondati di persone, sempre alle prese con qualche impegno, indaffarati, immersi nel lavoro o sempre in giro. È ...Quarto posto - Capricorno: trascorrerete un mese di consolidamento e stabilità e raccoglierete i frutti del duro lavoro e della pazienza dimostrata in ottobre. In amore, i single potrebbero trovare ...