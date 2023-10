Umbertide | il centro dei disturbi alimentari compie 10 anni

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 14 ottobre 2023) IlDca (del comportamento alimentare) dell’Usl Umbria 1 di10. Li festeggia con un evento in programma martedì 17 ottobre alle ore 21 presso il Cinema Metropolis, il cui ingresso è libero. Saranno protagonisti di questa esperienza i pazienti, i genitori e gli operatori del servizio con una serata con performance teatrali, interventi musicali, video e letture di famosi attori. Sono previste anche testimonianze dei genitori, dei ragazzi e delle ragazze. Ma, soprattutto, sarà in scena la passione e l’amore, il vero protagonista di questi. Ildisi caratterizza per l’attenzione rivolta soprattutto alla fascia di età dei minori, preadolescenti e infanzia, oltre al trattamento dell’anoressia e ...