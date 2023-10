Ultime Notizie Roma del 14-10-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Israele ed è notturno di vasta scala sulla striscia di Gaza secondo i media palestinesi si registrano numero di vittime con la Costa presa di Mira dal fuoco dalle navi l’esercito sollecita palestinesi nel nord della striscia evacuare dicendo che sta per attaccare con grande forza 9 ostaggi rapiti da un’altra cui 4 stranieri sono stati uccisi nei Raid israeliani sulla striscia di Gaza nelle24 ore Stati Uniti in Egitto concordano l’uscita degli americani dei palestinesi con cittadinanza americana da Gaza oltre 400.000 persone sfollate nella striscia Gerusalemme ucciso alika di uno dei leader di responsabile dell’attacco del 7 ottobre bombardate anche postazioni degli hezbollah in Libano è proprio l’Iban è stato ucciso reporter della Reuters sul tema ...