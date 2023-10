Ultime Notizie Roma del 14-10-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e vai in corso alla Reggia di Versailles vicino a Parigi dopo un allerta per una bomba secondo quanto si apprende l’allerta è arrivata con un messaggio anonimo sul sito della polizia come caduto in mattinata per il museo del Louvre dopo la minaccia la reggia di Versailles non ha riaperto questa mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al villaggio Coldiretti allestito al Circo Massimo aha portato il suo saluto alla kermesse organizzata dall’Associazione dei coltivatori diretti italiani la premier è stata accolta dal presidente della commissione agricoltura del Senato Luca De Carlo una ricognizione sugli obiettivi sensibili In Italia il conseguente rafforzamento delle misure di sicurezza sono stati i principali argomenti trattati nel comitato ...