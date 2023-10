Ultime Notizie Roma del 14-10-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i tre l’ha lanciato Raid notturno di vasta scala sulla striscia di Gaza II media palestinesi si registrano numerosi vittime con la Costa presa di Mira dal fuoco delle navi l’esercito sollecita i cinesi del Nord nella striscia evacuare dicendo che Israele sta per attaccare con grande forza Inoltre rende noto che consentirà il movimento sicuro per gli abitanti di Gaza sulle strade principali a sud del territorio tra le 10 e le 16 locali Fatemi d’Egitto concordano l’uscita degli americani e dei palestinesi con cittadinanza americana da Gaza oltre 400 mila persone sfollate nella striscia dice l’ONU Gerusalemme ucciso a uno dei leader di hamas responsabile dell’attacco del 7 ottobre andiamo in Francia il museo del Louvre più visitato al mondo è stato ...