Ultime Notizie Roma del 14-10-2023 ore 15 | 10

(Di sabato 14 ottobre 2023)dailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio più di 300 per atti sono stati completamente distrutti nella striscia di Gaza e il bilancio dell’ONU dopo una settimana di intensi bombardamenti da parte delle forze israeliane L’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento gli affari umanitari affermato che ci 2540 appartamenti sono stati distrutti mentre quasi altri 3750 sono stati così danneggiati da essere inabitabili il segretario del tesoro Elena incontrato il cancelliere dello scacchiere del Regno Unito Jeremy margine della riunione annuale della banca mondiale a Marrakech in Marocco il segretario yellen ha discusso delle azioni congiunte per negare la Russia rientrate per finanziare la guerra e ha sottolineato l’importanza di sostenere collettivamente le esigenze di assistenza economica del Ucraina Inoltre si è ...