Ultime Notizie Roma del 14-10-2023 ore 11 | 10

(Di sabato 14 ottobre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione abbiamo in Israele Tel Aviv dato il via ad un raid su vasta scala nella striscia di Gaza un’agenzia Valentine dell’esercito bombarda Chi è in fuga almeno 70 persone sono state uccise altre circa 200 ferite nei bombardamenti di sfollati che con auto e camion si spostavano verso il sud di casa una parte per stato ucciso altri 3 feriti dal fuoco di Israele nel sud del Libano il giornalista lavorava per la protesi al sedere libanese questo è solo l’inizio Israele distruggerà Master sono state le parole di niente andiamo in un discorso Alla nazione siamo pronti a colpire Israele quando sarà il momento la minaccia degli hezbollah intanto l’anno è stato informato dei tre le ha ordinato da 1,1 milioni di palestinesi residenti nel nord della striscia di Gaza di trasferirsi nel sud della ...