(Di sabato 14 ottobre 2023): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Ilnon dorme mai. Nonostante la chiusura ufficiale della finestra estiva, le operazioni di mercato tengono incollati gli appassionatidopoanche nei mesi successivi: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Juve, cinque nomi nel taccuino di Giuntoli per il centrocampo La Juve cerca un nuovo centrocampista, visti i problemi legati a Pogba e Fagioli: di seguito i cinque nomi nella lista di Giuntoli....

Anche se forse saranno in molti a non accorgersi della novità." Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della ...

Guerra Israele-Hamas, Gaza sotto assedio: le notizie di oggi. LIVE Sky Tg24

Israele: «Striscia di Gaza deve essere più piccola a fine guerra». Offensiva sarà via aria, mare e ... Il Sole 24 ORE

Adesso basta, per ora. Il sito di Fabrizio Corona, Dillinger News, «non pubblicherà più nulla sul caso scommesse fino a martedì sera». Lo ha comunicato lo stesso ...L’Idf rivendica l’uccisione del membro di élite delle milizie arabe. Smentita dalle forze armate la presenza di cadaveri di israeliani. Migliaia di palestinesi in fuga. La Russia chiede all’Onu ...