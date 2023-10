Ultime chances per Garcia | niente Conte | scelto il nuovo allenatore

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 14 ottobre 2023) Archiviato il sogno rappresentato da Antonio, il Napoli riparte da Rudi, che dovrà guadagnarsi la riconferma. Antonionon verrà al Napoli, almeno non nell’immediato, il tecnico pugliese ha ribadito la propria stima a De Laurentiis, confermando però la voglia di riposarsi e la necessità di trascorrere del tempo con la propria famiglia. Il patron del Napoli ha registrato il no ed è corso ai ripari recandosi in prima persona al Konami Center di Castel Volturno, seguendo al fianco di Rudile sedute d’allenamento, cercando di rasserenare gli animi di tecnico e squadra. Il futuro del francese non appare ancora saldo sulla panchina dei campioni d’Italia in carica, ma, l’ex Al-Nassr avrà la possibilità di trasformare una conferma di circostanza in qualcosa di concreto e duraturo nelle prossime 3 ...