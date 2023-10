Ue | Tajani | ' Meloni nel Ppe? Non ci pensa per niente | né glielo abbiamo mai chiesto'

(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "nonperdi entra nel, guida un partito conservatore,buoni rapporti, ma non ciminimamente, némai, a entrare nel Partito polare europeo". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio, intervenendo, in collegamento dall'Assemblea degli Enti locali di Forza Italia a Monza, alla settima edizione della Festa dell'Ottimismo organizzata dal Foglio.

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "I fondi per i palestinesi devono continuare a essere erogati, ma non un solo euro deve finire nelle tasche di Hamas o per finanziare campagne antisemite. Bisogna vigilare ...