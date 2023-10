Ue | l' Italia vota a favore sul rinnovo dell' uso di glifosato Greenpace | Pesticida pericoloso Il governo ci ripensi

(Di sabato 14 ottobre 2023) L'hato adel’autorizzazione'uso delper altri 10 anni, come proposto dalla Commissione europea sulla base del parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) Segui su affarni.it

...' Ora il rapporto umano può dirsi definito e quindi il consigliere regionale di Fratelli d'... ' A breve ci diranno che il nuovo ospedale sarà pronto nel 2024; guarda caso nel 2024 siper le ...

Glifosato, l’Italia vota a favore della proroga per l’utilizzo del pesticida ma il provvedimento… Il Fatto Quotidiano

rinnovo glifosato in Europa, nessuna maggioranza e decisione ... Greenpeace

La Bcc San Marzano è tra le 93 banche più solide in Italia, secondo l’ultima indagine di Altroconsumo Investi, che ha assegnato anche nel 2023 il rating di cinque… Leggi ...Domenica 15 ottobre, a Catania, in Corso Sicilia 64/A, ma anche a Mineo in via Attanasio 6 e a Caltagirone, in piazza Falcone e Borsellino 3/I, si voterà per eleggere coloro i quali avranno il compito ...