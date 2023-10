Ucciso Ali Qadi | l’uomo di Hamas a capo dei massacri

(Di sabato 14 ottobre 2023) L'esercito israeliano e i servizi segreti dello Shin Bet hanno dichiarato di aver eliminato Ali, sospettato di aver guidato l'attacco diin Israele una settimana fa. Il 37enne, noto anche come Ali al-, era il comandante delle forze d'elite diche hanno attaccato le città israeliane vicino alla Striscia di Gaza lo scorso fine settimana.

L'esercito ha annunciato di averancheKachi, il comandante delle forze d'elite Nakba di Hamas, che ha guidato il massiccio attacco dei miliziani contro Israele una settimana fa.

Chi era Ali Qadi, l'uomo di Hamas che ha guidato il massacro in ... Fanpage.it

Ucciso comandante di un'unità di élite di Hamas. Tutti i vertici morti ... Domani

Nel 2005 Qadhi era stato protagonista di un attentato contro civili israeliani. Nel 2011 ottenne la libertà per uno scambio di prigionieri ...Milano, 14 ott. (askanews) - Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano in questo attacco sarebbe stato ucciso uno dei capi di Hamas responsabile dell'attacco del 7 ottobre che ha dato il via al ...