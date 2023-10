L'imputato è stato presente in aula, ha ascoltato a braccia conserte senza tradire alcuna espressione. Per il doppio femminicidio rischia la condanna all'ergastolo.

Uccise moglie e suocera, al via processo in corte di assise - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Ancona, uccide la moglie a coltellate e poi chiede alla figlia minorenne: «Chiama il 112» Corriere della Sera

E' iniziato stamani, in corte d'assise di Arezzo, il processo a carico di Jawad Hicham, il 38enne marocchino che la notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi uccise la moglie Sara Ruschi, 35 anni, e la su ...L'imputato è stato presente in aula, ha ascoltato a braccia conserte senza tradire alcuna espressione. Per il doppio femminicidio rischia la condanna all'ergastolo.