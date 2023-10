Uccide l’ex moglie e poi chiede alla figlia di chiamare i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate intorno alle 3 di notte dal marito da cui si stava separando, nella sua casa di Cerreto d’Esi (Ancona). In casa al momento del fatto c’era unadella coppia, minorenne,quale l’uomo avrebbe detto di. Quando i militari sono arrivati ha mostrato dove aveva gettato l’arma del delitto, un coltello da cucina. L’uomo, Franco Panariello, 55 anni, operaio metalmeccanico, difeso dall’avvocato Ruggero Benvenuto, è stato arrestato per omicidio volontario pluriaggravato. Viene valuta anche la premeditazione, perché avrebbe portato con sé il coltello. Da mesi era separato d, Concetta Marruocco, 53 anni, infermiera: lei abitava a Cerreto d’Esi, in centro, lui a Cancelli di ...