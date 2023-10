Uccide l’ex moglie a coltellate e poi dice alla figlia | “Chiama il 112”

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Pubblicato il 14 Ottobre, 2023 La tragedia è avvenuta a Cerreto d’Esi in provincia di Ancona, un piccolo comune sconvolto dterribile uccisione una donna di 53 anni, originaria della Campania. E’ stato un femminicidio, l’ennesimo, e la scoperta del delitto è avvenuta poco prima dell’alba all’interno di un appartamento, dove la donna è stata ritrovata morta, colpita da numerose. Il delitto sembra essere avvenuto verso le 3 di questa notte (14 ottobre), quandomarito della vittima, anch’esso di origine campana e residente a Torre del Greco, è andato nell’abitazione della donna, dove questa stava dormendo. Sembra che ci sia stato un violento litigio tra i due e che al culmine l’uomo avrebbe colpito più volte – con un coltello – la sua ex-. In casa c’era presente anche la ...