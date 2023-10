Uccide la ex moglie a coltellate | poi chiede alla figlia di chiamare il 112

Leggi su free

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nuovo femminicidio con un uomo che ha ucciso al’ex53enne. L’autore del delitto ha in seguito chiestodiil 112. Cosa emerge sulla vicenda. Una infermiera di 53 anni è stata uccisa intorno alle ore 3 di sabato 14 ottobre 2023 a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. “Ho fatto un casino“, ha spiegato l’uomo che ha contattato laper allertare il personale sanitario. Carabinieri analizzano il delitto di Cerreto d’Esi, le novità sul femminicidio di Concetta Marruocco (ANSA)L’autore del delitto è infatti l’ex marito della donna: si tratta di un 55enne che attualmente si trova in caserma per rispondere alle domande degli inquirenti. La coppia si era trasferita nelle Marche da Torre del Greco: i due coniugi si erano separati da qualche mese. I ...