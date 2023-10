Uccide la ex a coltellate e confessa | volevo solo un chiarimento

Leggi su agi

(Di sabato 14 ottobre 2023) AGI - Una donna di 55 anni, ex infermiera di origini campane, è stata uccisa ala notte nella propria casa, a Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona. I carabinieri hanno fermato l'ex marito, 58enne originario di Torre del Greco. "uncon lei. Sono stato io arla", ha ammesso Franco Panariello ai militari dell'Arma e al magistrato che lo hanno interrogato in caserma a Fabriano, un paio d'ore dopo l'omicidio della donna, Concetta Marruocco. L'operaio metalmeccanico di Torre del Greco hato il delitto ed ha pianto mentre, con scarsa lucidità, raccontava quanto era successo nella casa che condivideva con la donna e la figlia minorenne (gli altri due figli della coppia abitano altrove, ndr.), casa alla quale non poteva avvicinarsi per via di ...