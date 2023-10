(Di sabato 14 ottobre 2023) L’, almeno pubblicamente, s’è provato a dissimularlo. Ché del resto la guerra tra Hamas e Israele, e i colloqui con l’Egitto, e il perenne cruccio africano: insomma maiora premunt, alla Fa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ilbeneficia di un regolazioni specifiche alle sospensioni anteriori e posteriori. Giulia ... Votata al divertimento, ma docile su strada, senza mai mettere in. Nella modalità di guida ...

Tutto l'imbarazzo di Tajani per il pasticcio dell'ambasciata italiana in Russia Il Foglio

"Sparita" la foto di Patrick Zaki nell'atrio dell'Assemblea legislativa ... SulPanaro

Dopo l'invito a Villa Berg per il propagandista putianiano che auspicava la morte di Meloni, il ministro degli Esteri chiede spiegazioni. L'ambasciatore Starace giustifica l'inciampo: "Siamo in pochi ...Le commissioni Giustizia di Camera e Senato, nonostante le richieste delle opposizioni, non hanno ritenuto necessario l’audizione dei tre candidati. Questa è ...