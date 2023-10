Tumori | la “bellezza ritrovata” | sfila a Firenze il coraggio delle donne

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 14 ottobre 2023) (Adnkronos) – Si sono messe in gioco,ndo come mod'eccezione nella suggestiva cornice del Chiostro Grande di Santa Maria Novella a, regalando sorrisi e gioia. Sono le 20con diagnosi oncologica protagoniste della 2° tappa de “La”, lata organizzata da Corriere della Sera-Buone Notizie in collaborazione con L'Oréal Italia, La Roche-Posay, L’Oréal Professionnel Paris e con la partecipazione di LILT.Un evento unico per raccontare storie di. A loro si sono affiancate altredel mondo della politica, dello spettacolo e della comunicazione che hanno portato in scena gli abiti disegnati sotto la direzione creativa di Antonio e ...