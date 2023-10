Tumore al seno | domenica seconda giornata di prevenzione | picco di prenotazioni

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodiper ladellaincentrata sulle patologie oncologiche e croniche delle donne che abbiano superato i 50 anni, in programma domani 15 ottobre dalle 9 alle 13, lungo Corso Garibaldi, nei pressi dei giardinetti della Prefettura di Benevento. Nel corso della mattinata saranno effettuate visitelogiche ed ecografie mammarie gratuite a cura del Dott. Pasquale Zagarese. L’iniziativa rientra nel Progetto “Terza Età –AnzianiAttivi, percorsi e strumenti per una vecchiaia attiva”, promosso dall’Associazione Il Tulipano Bianco, da Confeuro Sannio, con il patrocinio morale di Provincia e Comune di Benevento e in collaborazione con il Centro medico Morgagni e la Croce Rossa Italiana. Il Progetto si articola in una ...

Nel mese della prevenzione del tumore al seno, l’amministrazione comunale di Castelnuovo Magra, da sempre sensibile alle tematiche femminili, ha organizzato un weekend di incontri sul tema.Ricordiamo infatti come il tumore al seno, secondo gli ultimi dati AIRC (Fondazione italiana per la Ricerca sul cancro), è la più diffusa forma di cancro (quasi 56.000 diagnosi in Italia nel 2022), ...