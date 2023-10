TU SI QUE VALES | MARIA DE FILIPPI NEL SABATO SERA DI CANALE 5 TRA TALENTI E TANTE RISATE CON GIOVANNINO

(Di sabato 14 ottobre 2023) Oggi14 ottobre, l’appuntamento tv in primata è con le performance artistiche del talent show più amato del“Tu Si Que”. L’affiatatissima giuria composta da Gerry Scotti,De, Luciana Littizzetto, Rudy Zerby e Sabrina Ferilli voce della giuria popolare, sono pronti a valutare e commentare le straordinarie esibizioni che emozionano, stupiscono e divertono il pubblico. E poi… cosa avrà organizzato questa settimana il buonper far perdere le staffe ancora una volta alla Ferilli? Alla conduzione Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.

La serata di oggi, sabato 14 ottobre, vedrà scontrarsi Tu sidi Maria De Filippi e il resto della giuria, formata da Luciana Littizzetto, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (per la ...

Tú sí que vales, le anticipazioni della puntata di oggi, 14 ottobre La Gazzetta dello Sport

Tú sí que vales 2023: anticipazioni e diretta quarta puntata 14 ottobre Tvblog

In onda stasera la seconda puntata della nuova edizione del talent «Tu si que vales», lo show che ha per protagonisti i talenti del canto, del ballo, dell’illusionismo e di tutto quanto fa spettacolo.Un dating show storico come Uomini e Donne, il talent show più seguito della TV italiana, Amici, inoltre Tu si que vales e Temptation Island. Qualcuno potrebbe dire che sia stato tutto frutto della ...