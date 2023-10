Trovati corpi di israeliani durante incursioni nella Striscia ma l' esercito non conferma Ucciso nei raid Murad Abu Murad | ritenuto responsabile dei massacri di 7 giorni fa

(Di sabato 14 ottobre 2023) Notte di attacchi, il ministero della Sanità di Hamas riferisce di 2mila morti a Gaza per ledi Israele. Già 423mila palestinesi avrebbero lasciato le loro case. Riad sospende i colloqui per la normalizzazione con Israele

L'esercito israeliano ha offerto una nuova occasione ai palestinesi di abbandonare il nord della striscia di Gaza e di mettersi al riparo oltre il Wadi Gaza, a sud di Gaza City. Sono due gli itinerari ...

Idf: "Corridoi per evacuazione da Gaza dalle 10 alle 16". Almeno 120 i civili in ostaggio. Colpiti obiettivi Hezbollah in Libano. Olp "in contatto con fratelli arabi per un cessate il fuoco immediato" ...Il piano di Israele di evacuazione di oltre un milione di persone dal nord di Gaza in un solo giorno è «assolutamente impossibile da attuare». Il capo della politica estera dell'Unione Europea… Leggi ...