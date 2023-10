Triestina-Lumezzane oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 14 ottobre 2023) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match del Nereo Rocco valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. La formazione di casa è reduce da un buon inizio di stagione e vuole proseguire su questa strada per sognare la promozione inB. La compagine ospite, dal suo canto, sta incontrando qualche difficoltà ed ha bisogno di reagire per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

...- Lituania Slovenia - Finlandia 20.45 Danimarca - Kazakistan Italia - Malta Ungheria - Serbia SERIE C 14.00 Monterosi Tuscia - Audace Pergolettese - Trento Pro Patria - Mantova...

TRIESTINA - Sabato la sfida con il Lumezzane per riprendere a ... Friuligol

Triestina con tre dubbi contro il Lumezzane per chiudere l’esilio a Fontanafredda Il Piccolo

Gli esami non finiscono mai per la matricola Lumezzane, che dopo il punto di sostanza colto in casa del Trento, alle 14 sarà di scena a Fontanafredda per misurarsi con l’ambiziosa Triestina. Gli alaba ...Diretta streaming su NOW, Sky Go Ore 14.00 – Triestina-Lumezzane – Serie C Girone A 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Sky Go Ore 14.00 – ...