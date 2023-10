Tragica notte | uccide l’ex moglie a coltellate E poi alla figlia | “Chiama il 112”

(Di sabato 14 ottobre 2023) Cerreto d’Esi – Unaha colpito la tranquilla comunità di Cerreto d’Esi, dove una donna di 53 anni, originaria della Campania, è stata brutalmente uccisa in un atto di femminicidio. La terribile scoperta è avvenuta poco prima dell’alba all’interno di un appartamento, dove la donna è stata ritrovata senza vita, vittima di numerose. L’atroce delitto sembra essere avvenuto intorno alle 3 del mattino, quandomarito della vittima, anch’esso di origine campana e residente a Torre del Greco, si è recato nell’abitazione della donna, dove questa stava dormendo. Purtroppo, un violento litigio è emerso tra i due, culminando con l’uomo che avrebbe inflitto ripetutesua ex-. Durante questavicenda, la ...

Lavicenda della vera imbarcazione si mescola al romanzo della ragazza e al suo primo ... che portò all'affondamento del Titanic nellatra il 14 e il 15 aprile 1912. Il cast Nei panni dei ...

Alluvione 2015, una santa messa nell’ottavo anniversario di quella ... TV Sette Benevento

Genzano, 5 anni fa l’esplosione della palazzina in piazza Buttaroni: il ricordo va al compianto Alessandro Abbatini CastelliNotizie.it

Pietra Ligure. Tragico epilogo a seguito dell’incidente avvenuto questa notte sul lungomare di Pietra Ligure: il 19enne coinvolto nel sinistro non ce l’ha fatta ed è morto in mattinata all’ospedale ...CERRETO D'ESI - Un altro femminicidio sconvolge le Marche. Una donna stanotte è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione. In stato ...