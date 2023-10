Traffico Roma del 14-10-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto di studio Maria Barbara Taormina incidente con file sulla tangenziale est verso il Foro Italico tra via Salaria via dei Campi Sportivi e code anche verso San Anita viale di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi brevi con è lungo il Grande Raccordo Anulare tra lo svincolo di Ciampino e la diramazioneSud nelle due direzioni code persulla Salaria sulla Flaminia verso il Villaggio Coldiretti al Circo Massimo facili rallentamenti lungo le vie limitrofe mentre all’Euro in viale Europa tra Viale Pasteur e viale Tupini e svolgimento della manifestazione i cani in passerella come te ormai consolidata tradizione domani domenica 15 ottobre Il Triathlon Olimpico Ostiasul litoraleno la partenza è fissata alle 11 interessata la zona del lungomare che fare ...