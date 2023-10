Traffico Roma del 14-10-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Luceverdeincidente confine sulla tangenziale est verso il Foro Italico tra via Nomentana via dei Campi Sportivi prime code lungo il Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna allo svincolo di Ciampino e la Tuscolana rallentamenti persulla Salaria sulla Flaminia in direzione del centro al Circo Massimo villaggio Coldiretti fino a domani per rallentamenti lungo le vie limitrofe per alto numero di visitatori mentre all’Eur ricordiamo in viale Europa tra Viale Pasteur è via Tupini e svolgimento della manifestazione cani in passerella per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria Guarda la Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità