Traffico Roma del 14-10-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 14 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto prudenza per incidenti segnalati in via di Sant’Alessandro nei pressi di via vicalvi in via Giustiniano Imperatore all’altezza di Vicolo grottaperfetta i sulla circonvallazione Gianicolense all’altezza dell’ospedale San Camilloincolonnato sulla Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia sulla Laurentina file tra il raccordo e via di Vallerano uscita dalla capitale molti gli spostamenti sulla Cassia con rallentamenti e code a tratti tra la Storta la Giustiniana e Tomba di Nerone In entrambe le direzioni Vi ricordo che per lavori di manutenzione fino alle 18 chiudere entrambi i sensi di marcia la panoramica che collega a Piazzale Clodio a via Trionfale sul posto la polizia locale per le deviazioni villaggio Coldiretti al Circo Massimo fino a domani facili rallentamenti lungo ...