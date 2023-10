Traffico Roma del 14-10-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto aumentano gli spostamenti nella capitale si procede in coda sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale verso il centro rallentamenti sulla Nomentana zona Sant’Alessandro Verso il raccordo situazione analoga sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana altri rallentamenti in via Druso e viale delle Terme di Caracalla alle 10:30 al via un neo da Piazza Santa Croce in Gerusalemme i partecipanti attraverseranno via Conte Verde Piazza Vittorio via Principe Eugenio Piazza di Porta Maggiore per arrivare in via Scalo San Lorenzo possibili difficoltà per ilNon sono escluse deviazioni e limitazioni per le linee tram e bus all’Eur a per un evento è chiusa alViale Europa nel tratto compreso tra via Tupini e viale Pasteur deviate minibus per lavori di ...