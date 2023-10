Traffico Roma del 14-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione nebbia A Banchi sulla A1 Firenzela visibilità è ridotta a 80 m un invito a diminuire la velocità e su questo tratto di autostrada incidente tra la diramazionenord e Ponzanono verso Firenze e coinvolti un’auto e un camion attenzione sulle strade della capitale pocoprudenza Tuttavia un incidente in Piazza Cesare Cantù in via Appia per lavori di manutenzione Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto resterà chiusa alfino alle 18 di oggi tra Piazzale Clodio e via Trionfale la chiusura In entrambe le direzioni alle 10:30 prendere il via un corteo da Santa Croce in Gerusalemme con direzione Scalo di San Lorenzo i manifestanti attraverseranno via Conte Verde via Principe Eugenio Piazza Vittorio e Piazza ...