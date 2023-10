Traffico Roma del 14-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 ottobre 2023) LuceverdeUn buongiorno dalla redazione sulla A1 Firenzeprudenza per la nebbia in banchi che limita la visibilità a 80 m pochi gli spostamenti lungo le strade della capitale attenzione a un incidente in piazza Numa Pompilio altezza viale delle Terme di Caracalla dalle 7 alle 18 chiusa Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto tra Piazzale Clodio e via Trionfale la chiusura In entrambe le direzioni per lavori di manutenzione sul posto la polizia locale per le deviazioni fino a domani al Circo Massimo villaggio Coldiretti molto ilprevisto in tutta l’aria e non sono escluse temporanee chiusure tu via dei Cerchi via dell’Ara massima di Ercole e via del Circo Massimo dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto a più tardi con un altro aggiornamento usa il cura ...