Tra Israele e Hamas scendono in campo anche gli hacker

(Di sabato 14 ottobre 2023) Quel che sta succedendo in Medio Oriente è l’emblema di come le guerre dell’epoca moderna non viaggino più su un unico diametro. Parallelamente al conflitto di “terra” tra, come già accaduto tra Russia e Ucraina, ce n’è un altro che invece riguarda lo spazio cibernetico. Tantissimi gruppi di hacktivisti, infatti, sono scesi inin questa cyberwarefare. La maggior parte si è schierata pro Palestina, pochi invece quelli che hanno annunciato (in alcuni casi già avviato) campagne DDoS a sostegno dello Stato israeliano., il conflitto è e saràcibernetico Una guerra asimmetrica, come quelle che abbiamo imparato a conoscere nel recente passato e nel presente. Gli attori protagonisti non sono solamente gli schieramenti militari, più o meno organizzati, ...