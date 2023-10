Tortu | ' Europei di Roma? Obiettivo oro nei 200 E a Parigi non ci porremo limiti'

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ospite al Festival dello Sport, il campione olimpico della 4x100 Filipporacconta obiettivi e ambizioni per la stagione in arrivo tra Mondiali ...

Ospite al Festival dello Sport, il campione olimpico della 4x100 Filipporacconta obiettivi e ambizioni per la stagione in arrivo tra Mondiali ...

Filippo Tortu, gli obiettivi per Parigi: "Finale nei 200 sotto i 20" e un ... Eurosport IT

Atletica Tortu difende la scelta di Jacobs, preferisce Roma a Parigi e si aggrappa ad Allegri Virgilio Sport

Ne sono una dimostrazione il lancio di CITROËN EASY GO in occasione della “Settimana europea della mobilità sostenibile ... la lealtà e il rispetto per l’avversario. E Filippo Tortu non poteva che ...Filippo Tortu vanta un palmares di tutto rispetto: è stato infatti campione olimpico a Tokyo 2021, vicecampione del mondo a Budapest 2023, finalista ai campionati del mondo sui 100 metri nel 2019, ...