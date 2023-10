Tornano le giornate Fai d' autunno | da Girifalco a Santo Stefano di Camastra | tutti i luoghi del cuore di Calabria e Sicilia

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 14 ottobre 2023) Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023, per la dodicesima edizione, leFai d’: saranno proposte speciali visite, a contributo libero, in 700in oltre 350 città d’Italia , spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati. Oltre aidel sapere (tra le aperture di questa edizione, infatti, si segnalano in particolare...