Topo d’appartamento arrestato a Varcaturo

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) : Furto sventato dai Carabinieri, 45enne del Ghana in carcere per furto in abitazione Un arresto per furto in abitazione per i carabinieri della stazione di. A finire in manette F.A., 45enne del Ghana già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti a via varcaturiello e hanno trovato ilancora in casa. L’uomo aveva messo a soqquadro l’intero piano dell’abitazione, il rumore aveva allertato i vicini che hanno chiamato i carabinieri.L’arresto del 45enne è stato convalidato e ora è in carcere. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.