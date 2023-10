Timberland ha festeggiato i 50 anni del suo Yellow Boot con un party pazzesco e un documentario

Leggi su gqitalia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Dal 1973 al 2023. Sono passati cinquant’dalla nascita dell’Original, il modello che ha creato il mito del logo dell’albero nell’immaginario di molteplici generazioni grazie alla sua innovazione, alla durevolezza e all'artigianalità. Nati negli Stati Uniti per poi arrivare in tutto il mondo, nei decenni successivi alla sua nascita il “” è stato adottato da diverse culture in ogni angolo del pianeta, contribuendo a raccontare momenti storici la cui importanza riecheggia ancora oggi. Ma se intantopensa già ai prossimi 50, il brand ha voluto festeggiare questo importante traguardo con This is Not a: The Story of an Icon, ildiretto da Tom Gould che celebra il 50° ...