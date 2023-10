ThisLittleGirlIsMe | la campagna che invita le donne ad alimentare i sogni delle generazioni future

(Di sabato 14 ottobre 2023) Unaper celebrare la Giornata internazionalebambine eragazze. È questa(Questa bambina sono io!), un invito alledi tutto il mondo a condividere le immagini di se stesse più giovani insieme ai consigli e alle riflessioni che vorrebbero poter trasmettere a quella bambina. Lo scopo è quello di ispirare le prossimeed esporle il più possibile a modelli di ruolo positivi nei quali possano riconoscersi e dai quali possano trarre ispirazione, per una piena e libera realizzazione di se stesse. Il messaggio social della testimonial Federica PellegriniIl successo e le testimonial diE il successo dellainiziata nel 2021, che rientra nel progetto internazionale Inspiring ...

Unaper celebrare la Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. È questa #(Questa bambina sono io!), un invito alle ...ROMA - L'Inter di coach Rita Guarino scende in campo con una maglia speciale contro la Roma nella 4ª giornata di Serie A femminile: nella trama dei numeri è presente un collage di foto delle ...Ieri sera è andato in scena lo specialissimo derby lombardo tra Como e Milan, con le rossonere che, approdate ai quarti di Coppa Italia, arrivavano invece da un avvio dolceamaro in campionato, con sol ...