Testa (Snami) - 'necessario e urgente aumentare Fondo nazionale'

(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Come sindacato riconosciamo l'urgenza e la necessità di incrementare il finanziamento destinato al settore sanitario, al fine di garantire non solo una remunerazione adeguata per i medici di medicina generale, ma anche per migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi sanitari in tutto il territorio. Il personale sanitario è in prima linea nella tutela della salute pubblica, e pertanto è essenziale fornire le risorse necessarie per garantire condizioni di lavoro adeguate, formazione continua e strumenti tecnologici all'avanguardia". Lo ha detto Angelo, presidente, Sindacatoautonomo dei medici italiani, intervenendo al XLII Congresso, in corso a Palermo fino al 15 ottobre, commentando la ...