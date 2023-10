Terrorizza la Farmacista con la Forbice e Ruba 300€ | Beccato nella Casa Abbandonata

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 14 ottobre 2023) L'uomo è stato catturato dalla polizia poco dopo aver compiuto una rapina in una farmacia, armato solamente di un paio di forbici. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri grazie all'intervento delle forze dell'ordine, tra cui la Squadra Mobile e il Reparto Prevenzione Crimine, che hanno identificato il criminale in un uomo di 56 anni, già noto alle autorità per reati precedenti. L'allarme è stato dato dal personale della farmacia, che ha immediatamente contattato le forze dell'ordine dopo la rapina, fornendo loro dettagliate descrizioni dell'individuo e la direzione in cui si era allontanato. L'uomo aveva occultato il volto con un passamontagna e minacciato i dipendenti con un paio di forbici, costringendoli a consegnargli il registratore di cassa contenente quasi 300 euro. Le autorità hanno iniziato una ricerca intensiva dell'area circostante, concentrandosi sulle strutture ...