Terra Santa | il grido del Patriarca di Gerusalemme | “Giornata di preghiera e digiuno il 17 ottobre”

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa rivolge un appello accorato a tutti i fedeli a unadiper la pace in. La Chiesa non cessa di mettere in campo le sue “armi” spirituali per far cessare il rumore assordante degli ordigni bellici. Mentre in Medio Oriente il sangue versato richiama altro L'articolo proviene da La Luce di Maria.