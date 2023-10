Terra Amara | anticipazioni 16-21 Ottobre 2023 | Behice viene scoperta e…

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 14 ottobre 2023)(Us Mediaset)da lunedì 16 a sabato 21Fekeli va a trovare Cetin e Gulten e gli propone di trasferirsi a casa sua, ma i ragazzi rifiutano dicendo che preferiscono andare avanti con le loro forze. Quando Zuleyha decide di provare a riavvicinarsi a Demir non lo trova nel suo letto. Mujgan chiede a Fikret la natura dei suoi sentimenti e lui le confessa di non riuscire a dimenticarla. Fekeli ha scoperto della relazione tra Mujgan e Fikret e sarebbe pronto a dare ai due giovani la sua benedizione, ma prima vuole sincerarsi che Fikret abbia intenzioni serie e lo porta a discutere della questione. Alla villa, nel frattempo, si è presentato un tassista che dice di sapere chi ha ucciso Hunkar, ma alcuni dettagli del suo racconto non coincidono ...