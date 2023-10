Tennis | Torneo Hong Kong Trevisan ko in semifinale

L'azzurra cede di fronte alla ceca Siniakova col punteggio di 6 - 4 6 - 2. ROMA - Martina Trevisan si è fermata in semifinale nel "Prudential Hong KongOpen",Wta 250 in scena sul veloce (con montepremi complessivo pari a 259.303 dollari). La 29enne mancina toscana, testa di serie numero 6 del seeding e numero 42 del mondo, si è arresa ...

Sei tornei live da lunedì: la programmazione e le curiosità Tiscali

Sabato scorso a Motta di Livenza si è svolto un torneo di tennis di doppio inclusivo TrevisoToday

Matteo Berrettini non sarà a Stoccolma (Svezia) per riprendere il proprio cammino nel circuito ATP. Il romano sperava di riprendersi completamente dal suo infortunio alla caviglia e di disputare il to ...Sei tornei in tre continenti. Un lungo viaggio di passione nel segno del tennis. E' l'offerta della settimana su SuperTennis. Da lunedì in ...