Tennis | Roger Federer | “Sono un giocatore felice di essersi ritirato | non ci sarà un ritorno”

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Grandi festeggiamenti per la leggendaa Shanghai. L’exta svizzero è stato ospite degli organizzatori del torneo e ha ricevuto, sul campo centrale della Qizhong Forest Sports City Arena, il premio di atleta icona del Masters 1000 di Shanghai. Una volta ricevuto il premio,, che a Shanghai ha vinto il titolo nel 2014 e 2017, ha poi parlato del suo ritiro e della sua vita attuale: “undi. Non ciun. Midivertito molto nel circuito, ho raggiunto il limite e mispremuto fino all’ultima goccia. Non avevo più niente da dare. Adessoun super tifoso come tutti voi. Mi ...