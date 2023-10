Tennis | Martina Trevisan ko in semifinale ad Hong Kong | Siniakova si giocherà il titolo con Fernandez

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Niente finale per. Lata azzurra capitola nel penultimo atto del torneo dial cospetto della ceca Katerina, al momento numero 85 al mondo (ma certa dell’ingresso in top 60 con questo risultato) con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e mezza; troppi problemi palesati dalla toscana, soprattutto al servizio, troppo ballerino e poco profondo per tenere sotto controllo la fisicità della sua avversaria, che siilcon Leylah Annie. L’avvio della partita è molto nervoso, con i servizi che non sono assolutamente un fattore, anzi risultano quasi un peso. Se la ceca fa proprio fatica a costruirsi il punto quando lo scambio parte dalla sua metà campo, anche a causa di un lancio di ...