“Tale e quale show” | chi ha vinto la quarta puntata | la classifica completa

Leggi su tvzap

(Di sabato 14 ottobre 2023) News tv. “Hannoloro”:, la– In prima serata ieri, venerdì 13 ottobre 2023, è andata in onda una nuovadi “”, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Ladel quarto appuntamento ha spiazzato: Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni non sono arrivati ultimi. Il giudice Malgioglio ha gradito molto la loro performance fatta assieme a Massimo Lopez, e li ha indicati, a sorpresa, come primi. Ma vediamo qual è stata ladel quarto appuntamento. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Cuori”, errore clamoroso in Rai: spoilerato tutto prima dellaLeggi anche: ...