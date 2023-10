Tale e Quale Show 13 | quarta puntata | ex Vippona ultima in classifica | ecco chi ha vinto la puntata

Leggi su isaechia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ieri sera è andata in onda su Rai Uno ladi, il programma di punta del venerdì sera di Rai Uno, condotto da Carlo Conti con la presenza in giuria di Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Dopo la terza, che ha visto trionfare Scialpi nei panni di Domenico Modugno, laè stata vinta da Jasmine Rotolo e Luca Gaudiano, con 69 punti ciascuno, i quali hanno interpretato rispettivamente Macy Gray e Al Bano, ottenendo complimenti e apprezzamenti sia dalla giuria che dai loro compagni. “I try to say goodbye and I choke Try to walk away and I stumble Though I try to hide it, it’s clear My world crumbles when you are not near” ...