Tajani “Attacco nella Striscia di Gaza sia mirato a terroristi”

(Di sabato 14 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Abbiamo “chiesto agli israeliani che questosiacontro i. C’è una bella differenza tra Hamas ed i palestinesi che sono vittime di Hamas. Tra di loro ci sono tanti cristiani”. Così, in merito all’operazione di terra delle forze israelianedi, il ministro degli Esteri, Antonio, parlando a margine della manifestazione della Coldiretti, a Roma.“Siamo per i corridoi umanitari. Sono stato in Egitto e in Giordania, stiamo lavorando con i Paesi Arabi affinchè convincano Hamas a non utilizzare come scudi umani gli ostaggi e la popolazione civile”, aggiunge.– Foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.