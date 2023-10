Tabacco | Coldiretti e Philip Morris | rinnovato accordo filiera

Leggi su italiasera

(Di sabato 14 ottobre 2023) (Adnkronos) –per l’acquisto delcoltivato in Italia e per la sostenibilità dell’interache si rinnova e garantirà la programmazione strategica di medio-lungo periodo per 1.000 imprese agricole italiane. E’ quanto prevede l’intesa siglata oggi tranel corso dell’evento ‘Cibo e agricoltura: sovranità alimentare,, biodiversità’ nell’ambito del Villaggioin corso a Roma. A sancire l’il presidente diEttore Prandini e il presidente e amministratore delegato diItalia Marco Hannappel alla presenza, tra gli altri, del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del presidente ...