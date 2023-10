Supporto ai crimini di guerra israeliani L' assurda accusa del deputato Uk al governo inglese

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il conservatore Crispin Blunt ha inviato una lettera al ministro degli Esteri e al premier Rishi Sunak per il loro sostegno a Israele, minacciando l'esecutivo di denunciarlo alla corte dell'Aia

...di Roma nel suo 80° anniversario (16 ottobre 1943) e per rafforzare la memoria comune sui... Il suo obiettivo è scassinare l'inaccessibile caveau, grazie aldi una banda di ...

Il Nagorno-Karabakh non esiste più Affarinternazionali

Truffe agli anziani, la Polizia locale in prima linea per contrastarle Comune di Sassari

A giugno di quest’anno, una donna di nome Silvina González stava camminando lungo una spiaggia di Maldonado, in Uruguay, raccogliendo rifiuti, quando ha trovato una bottiglietta di plastica contenente ...Sono stati presentati i risultati della campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, realizzata da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per ...